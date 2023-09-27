Экс-госминистра непризнанной НКР Варданяна задержали на границе Азербайджана

На азербайджанской границе задержали бывшего главу правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна, пытавшегося попасть в армянский город Горис Сюникской области. Об этом ТАСС узнал у источника из его окружения.

Рубен Варданян известен как российский бизнесмен, создавший компанию "Тройка диалог". В сентябре 2022 года он уехал в Нагорный Карабах и занял там пост госминистра республики. В феврале 2023 года его отправили в отставку.