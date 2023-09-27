Регион

Уведомления отключены

27 сентября, 10:34

Экс-госминистра непризнанной НКР Варданяна задержали на границе Азербайджана

<p>Рубен Варданян. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Рубен Варданян. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

На азербайджанской границе задержали бывшего главу правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна, пытавшегося попасть в армянский город Горис Сюникской области. Об этом ТАСС узнал у источника из его окружения.

"Рубена Варданяна задержали во время прохождения моста Акари", — уточнил собеседник агентства.

Рубен Варданян известен как российский бизнесмен, создавший компанию "Тройка диалог". В сентябре 2022 года он уехал в Нагорный Карабах и занял там пост госминистра республики. В феврале 2023 года его отправили в отставку.

Блинкен добился от Алиева обещания пустить миссию наблюдателей в Карабах

Блинкен добился от Алиева обещания пустить миссию наблюдателей в Карабах

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Однако уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку, а карабахские военные стали сдавать оружие. Азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. В Баку также сообщили о гибели 192 азербайджанских военных во время операции в Карабахе.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Азербайджан
  • Армения
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров