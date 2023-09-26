Блинкен добился от Алиева обещания пустить миссию наблюдателей в Карабах

Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал у президента Азербайджана Ильхама Алиева организовать безопасность и возможность свободного передвижения для жителей Нагорного Карабаха, а также призвал главу республики дать гарантии того, что военные действия не возобновятся. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Госсекретарь вновь сегодня переговорил с президентом Алиевым и подчеркнул недопустимость дальнейших военных действий, необходимость безусловного обеспечения безопасности, свободы передвижения гражданского населения и беспрепятственного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах", — отметил Миллер.