В Кремле прокомментировали намерение США создать наблюдательную миссию по Карабаху

В Кремле пока не видят конкретики в намерениях США создать новую международную наблюдательную миссию по Нагорному Карабаху. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, контактировали ли с Москвой по этой теме.

"Нет, здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. И потом, любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны", — сказал он.