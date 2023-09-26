В Кремле прокомментировали намерение США создать наблюдательную миссию по Карабаху
Песков: Кремль не видит конкретики в идее США создать миссию по Карабаху
В Кремле пока не видят конкретики в намерениях США создать новую международную наблюдательную миссию по Нагорному Карабаху. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, контактировали ли с Москвой по этой теме.
"Нет, здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. И потом, любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны", — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что российские миротворцы, в отличие от Штатов с их "словесными интервенциями", реально вовлечены в процесс урегулирования. Он напомнил, что силы РФ имеют мандат и в соответствии с ним намерены продолжать работу.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Однако уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку, а карабахские военные начали сдавать оружие. В свою очередь азербайджанская сторона начала разминировать территорию и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам.
ТАСС / Сергей Савостьянов