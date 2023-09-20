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Регион
Опубликовано 20 сентября 2023, 17:42

В Госдуме сочли "худшим исходом" возможное вмешательство Запада в Карабахский конфликт

Вице-спикер Госдумы Даванков считает, что Пашинян ждёт помощи США по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах за Азербайджаном по указке Запада и теперь надеется на помощь зарубежных сил, но их вмешательство в конфликт — наихудший вариант. Таким мнением поделился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

"В 2022 году в Праге руководство Армении не без "подсказок" со стороны Запада фактически признало Карабах территорией Азербайджана. Теперь Пашинян ищет помощи в США. Но вмешательство в конфликт Запада — худший исход для всех", — написал он в телеграм-канале.

Политик напомнил, что Россия не намерена вмешиваться в конфликт, так как выполняемая нашими миротворцами функция ограничивается гуманитарными вопросами. Сейчас именно российская сторона размещает беженцев и обеспечивает их питанием. Даванков уверен, что Азербайджан и Армения должны вернуться к переговорному процессу и искать решения, которые не будут навязаны Западом.

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Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат и напомнив, что премьер-министр Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Сегодня стороны при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. По словам президента РФ Владимира Путина, миротворцы из РФ работают со всеми участниками конфликта.

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ТАСС / Александр Патрин

Татьяна Миссуми
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