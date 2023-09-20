В Госдуме сочли "худшим исходом" возможное вмешательство Запада в Карабахский конфликт
Вице-спикер Госдумы Даванков считает, что Пашинян ждёт помощи США по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах за Азербайджаном по указке Запада и теперь надеется на помощь зарубежных сил, но их вмешательство в конфликт — наихудший вариант. Таким мнением поделился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
"В 2022 году в Праге руководство Армении не без "подсказок" со стороны Запада фактически признало Карабах территорией Азербайджана. Теперь Пашинян ищет помощи в США. Но вмешательство в конфликт Запада — худший исход для всех", — написал он в телеграм-канале.
Политик напомнил, что Россия не намерена вмешиваться в конфликт, так как выполняемая нашими миротворцами функция ограничивается гуманитарными вопросами. Сейчас именно российская сторона размещает беженцев и обеспечивает их питанием. Даванков уверен, что Азербайджан и Армения должны вернуться к переговорному процессу и искать решения, которые не будут навязаны Западом.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат и напомнив, что премьер-министр Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Сегодня стороны при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. По словам президента РФ Владимира Путина, миротворцы из РФ работают со всеми участниками конфликта.
ТАСС / Александр Патрин