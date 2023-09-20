В Госдуме сочли "худшим исходом" возможное вмешательство Запада в Карабахский конфликт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах за Азербайджаном по указке Запада и теперь надеется на помощь зарубежных сил, но их вмешательство в конфликт — наихудший вариант. Таким мнением поделился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

"В 2022 году в Праге руководство Армении не без "подсказок" со стороны Запада фактически признало Карабах территорией Азербайджана. Теперь Пашинян ищет помощи в США. Но вмешательство в конфликт Запада — худший исход для всех", — написал он в телеграм-канале.