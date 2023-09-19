Пашиняна обвинили в развязке Третьей карабахской войны для разрыва отношений с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян давно хотел развязать войну в Нагорном Карабахе, проиграть её и обвинить в этом Россию, чтобы окончательно перебежать на сторону Запада. Таким мнением поделился политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков с радио "Комсомольская правда".

По его оценке, всё происходящее было задумано властями Армении, Франции и США. Они хотели спровоцировать Третью карабахскую войну с пониманием того, что победит в ней именно Азербайджан с гораздо более сильной армией. А в проигрыше Пашинян собрался обвинить Москву и использовать это в качестве повода для полного разрыва отношений и разворота к западным странам, уверен политолог.

Марков считает, что на данный момент Россия остаётся на нейтральной позиции и вряд ли есть план на случай перехода Армении на сторону Запада. Политолог подчеркнул, что Пашинян собирается сделать из своей страны "вторую Украину", а предотвратить такой сценарий можно было недопущением политика к власти.