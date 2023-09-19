Пашиняна обвинили в развязке Третьей карабахской войны для разрыва отношений с Россией
Политолог Марков считает, что Пашинян намеренно развязал войну в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © LIFE / Павел Баранов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян давно хотел развязать войну в Нагорном Карабахе, проиграть её и обвинить в этом Россию, чтобы окончательно перебежать на сторону Запада. Таким мнением поделился политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков с радио "Комсомольская правда".
По его оценке, всё происходящее было задумано властями Армении, Франции и США. Они хотели спровоцировать Третью карабахскую войну с пониманием того, что победит в ней именно Азербайджан с гораздо более сильной армией. А в проигрыше Пашинян собрался обвинить Москву и использовать это в качестве повода для полного разрыва отношений и разворота к западным странам, уверен политолог.
Марков считает, что на данный момент Россия остаётся на нейтральной позиции и вряд ли есть план на случай перехода Армении на сторону Запада. Политолог подчеркнул, что Пашинян собирается сделать из своей страны "вторую Украину", а предотвратить такой сценарий можно было недопущением политика к власти.
"У нас столько в России армян, много армян-миллиардеров, почему они там не поставят пророссийского руководителя? Пашинян хочет сделать из Армении такого же врага России, как Украина", — пояснил эксперт.
Напомним, Нагорный Карабах за XX век уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. А 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Армения уже сообщила о двух жертвах и 26 пострадавших от обстрелов в Карабахе, Азербайджан уведомил об одном погибшем со своей стороны. Кремль призывает страны остановить огонь, называя приоритетом жизни мирных граждан.