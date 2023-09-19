Пашинян и Макрон по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Армянский премьер Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина республики.
"Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана", — говорится в сообщении армянского правительства.
В ходе разговора стороны заявили о недопустимости применения силы, а также сочли необходимым использовать международные механизмы деэскалации конфликта. При этом Макрон сообщил о планах Франции инициировать срочное заседание Совета Безопасности ООН.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян созвонился с госсекретарём США Энтони Блинкеном. В ходе беседы политики также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и заявили о необходимости деэскалации.
Как ранее рассказывал Лайф, за прошлый век Нагорный Карабах уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года, тогда благодаря вмешательству президента России Владимира Путина конфликт удалось погасить. Сегодня, 19 сентября, Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат. В свою очередь Ереван отверг все обвинения и заявил, что Баку пытается втянуть республику в полномасштабную войну. Власти непризнанного Нагорного Карабаха призвали азербайджанскую сторону начать переговоры. Между тем уже есть погибшие.
ТАСС / EPA / POOL / CHRISTOPHE PETIT TESSON