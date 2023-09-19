Пашинян и Макрон по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Армянский премьер Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина республики.

"Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана", — говорится в сообщении армянского правительства.

В ходе разговора стороны заявили о недопустимости применения силы, а также сочли необходимым использовать международные механизмы деэскалации конфликта. При этом Макрон сообщил о планах Франции инициировать срочное заседание Совета Безопасности ООН.