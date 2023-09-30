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30 сентября, 11:47

Экс-министра иностранных дел Карабаха Бабаяна задержали в Азербайджане

<p>Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Lika_Zaqaryan&action=edit&redlink=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lika Zaqaryan</a></p>

Обложка © Wikipedia / Lika Zaqaryan

Бывшего министра иностранных дел и экс-помощника президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Давида Бабаяна задержали в Азербайджане. Это произошло 29 сентября, сообщили в Генеральной прокуратуре страны. Задержанному предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям. Бабаяна среди прочего обвиняют в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

"Давид Бабаян был задержан правоохранительными органами Азербайджанской Республики и передан следствию", — сказано в сообщении ведомства.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что азербайджанские силовики задержали экс-командующего армией НКР генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. До этого также был задержан экс-госминистр НКР Рубен Варданян. Известно, что ему предъявили обвинения и арестовали на четыре месяца.

Напомним, что Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку. После этого военные Карабаха начали сдавать оружие, а азербайджанская сторона начала разминирование территории. Глава непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Республика Нагорный Карабах прекратит своё существование с 1 января 2024 года. По последним данным, из Карабаха в Армению прибыло уже более 100 тысяч беженцев. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе в ближайшие дни не останется армянского населения.

Илья Суриков
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