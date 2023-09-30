Экс-министра иностранных дел Карабаха Бабаяна задержали в Азербайджане

Бывшего министра иностранных дел и экс-помощника президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Давида Бабаяна задержали в Азербайджане. Это произошло 29 сентября, сообщили в Генеральной прокуратуре страны. Задержанному предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям. Бабаяна среди прочего обвиняют в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.