Экс-министра иностранных дел Карабаха Бабаяна задержали в Азербайджане
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Бывшего министра иностранных дел и экс-помощника президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Давида Бабаяна задержали в Азербайджане. Это произошло 29 сентября, сообщили в Генеральной прокуратуре страны. Задержанному предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям. Бабаяна среди прочего обвиняют в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.
"Давид Бабаян был задержан правоохранительными органами Азербайджанской Республики и передан следствию", — сказано в сообщении ведомства.
Ранее Лайф рассказывал о том, что азербайджанские силовики задержали экс-командующего армией НКР генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. До этого также был задержан экс-госминистр НКР Рубен Варданян. Известно, что ему предъявили обвинения и арестовали на четыре месяца.
Напомним, что Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку. После этого военные Карабаха начали сдавать оружие, а азербайджанская сторона начала разминирование территории. Глава непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Республика Нагорный Карабах прекратит своё существование с 1 января 2024 года. По последним данным, из Карабаха в Армению прибыло уже более 100 тысяч беженцев. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе в ближайшие дни не останется армянского населения.