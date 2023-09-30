Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли уже более 100 тысяч беженцев
В Армению из Нагорного Карабаха прибыли уже более 100 тысяч вынужденных переселенцев. Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян. По её словам, также перевезено более 21 тысячи транспортных средств.
"По состоянию на 12:00 (11:00 мск. — Прим. Лайфа) из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 417 насильственно перемещённых соотечественников. Перевезено также 21 043 транспортных средств, 81 139 человека прошли регистрацию", — отметила она.
Напомним, Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку, а карабахские военные стали сдавать оружие. Азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. Территорию Карабаха постепенно покидает население, люди едут в Армению. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе в ближайшие дни не останется армянского населения.
ТАСС / ЕРА / ANATOLY MALTSEV