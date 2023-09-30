Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли уже более 100 тысяч беженцев

В Армению из Нагорного Карабаха прибыли уже более 100 тысяч вынужденных переселенцев. Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян. По её словам, также перевезено более 21 тысячи транспортных средств.