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30 сентября, 09:15

Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли уже более 100 тысяч беженцев

В Армению из Нагорного Карабаха прибыли уже более 100 тысяч вынужденных переселенцев. Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян. По её словам, также перевезено более 21 тысячи транспортных средств.

"По состоянию на 12:00 (11:00 мск. — Прим. Лайфа) из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 417 насильственно перемещённых соотечественников. Перевезено также 21 043 транспортных средств, 81 139 человека прошли регистрацию", — отметила она.

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Напомним, Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку, а карабахские военные стали сдавать оружие. Азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. Территорию Карабаха постепенно покидает население, люди едут в Армению. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе в ближайшие дни не останется армянского населения.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ANATOLY MALTSEV

Илья Суриков
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