Минобороны РФ: Военные Нагорного Карабаха сдали около 3 млн боеприпасов

Вооружённые формирования Нагорного Карабаха сдали российским миротворцам около трёх миллионов боеприпасов, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"На 29 сентября сданы 16 единиц бронетехники, 21 единица автомобильной техники, семь единиц средств ПВО, 48 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и миномётов, более 4,8 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около трёх миллионов боеприпасов", — указали в ведомстве.

Азербайджанская сторона также продолжает процесс разоружения армянских военнослужащих Карабаха. По данным Минобороны республики, изъято более двух тысяч единиц стрелкового оружия, 216 гранатомётов, 42 артиллерийских орудия, 59 миномётов, 20 единиц бронетехники и 173 автомобиля различного назначения. Кроме того, Баку были переданы 984 ракеты, 5387 гаубичных и артиллерийских снарядов, 6653 миномётных снаряда, а также свыше 663 тысяч патронов, гранат и прочих боеприпасов.