Минобороны РФ: Военные Нагорного Карабаха сдали около 3 млн боеприпасов
Вооружённые формирования Нагорного Карабаха сдали российским миротворцам около трёх миллионов боеприпасов, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
"На 29 сентября сданы 16 единиц бронетехники, 21 единица автомобильной техники, семь единиц средств ПВО, 48 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и миномётов, более 4,8 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около трёх миллионов боеприпасов", — указали в ведомстве.
Азербайджанская сторона также продолжает процесс разоружения армянских военнослужащих Карабаха. По данным Минобороны республики, изъято более двух тысяч единиц стрелкового оружия, 216 гранатомётов, 42 артиллерийских орудия, 59 миномётов, 20 единиц бронетехники и 173 автомобиля различного назначения. Кроме того, Баку были переданы 984 ракеты, 5387 гаубичных и артиллерийских снарядов, 6653 миномётных снаряда, а также свыше 663 тысяч патронов, гранат и прочих боеприпасов.
Лайф напоминает: 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия". На следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку. После этого военные Карабаха стали сдавать оружие, а азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. 28 сентября глава непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекратит своё существование с 1 января 2024 года. Между тем территорию региона постепенно покидает армянское население.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.
ТАСС / Сергей Савостьянов