Политолог рассказал, что ждёт армян после ликвидации Нагорного Карабаха

Политолог и журналист Юрий Светов объяснил, что ждёт Нагорный Карабах после его прекращения существования в качестве политического образования. Эксперт назвал выезд армян из региона огромной трагедией.

Вместе с тем Светов считает, что вряд ли Азербайджан будет проводить этнические чистки, как заявляют некоторые армянские руководители. Наоборот, по его словам, Баку постарается удержать часть этнических армян. Но возникает и другая проблема — те азербайджанцы, которые покинули Нагорный Карабах после первой войны, захотят туда вернуться. Не исключено, что начнутся конфликты за землю и жильё. Политолог полагает, что Нагорный Карабах может стать как одним из регионов Азербайджана, так и территорией под его протекторатом.

"Азербайджан воспользовался шансом, который, может, никогда бы больше и не выпал. После того как в Праге Никол Пашинян (премьер-министр Армении. — Прим. Лайфа) согласился, что Нагорный Карабах — это часть территории Азербайджана, то в итоге позволил им решать там вопросы как на своей территории. В результате все воинские формирования, которые создавались НКР, молниеносно стали незаконными", — подчеркнул эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Светова, в этой ситуации уже стали неважны заверения Пашиняна, что в Нагорном Карабахе не было подразделений армии Армении.