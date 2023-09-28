Политолог рассказал, что ждёт армян после ликвидации Нагорного Карабаха
Журналист Светов: Баку постарается удержать армян Нагорного Карабаха в регионе
Политолог и журналист Юрий Светов объяснил, что ждёт Нагорный Карабах после его прекращения существования в качестве политического образования. Эксперт назвал выезд армян из региона огромной трагедией.
Вместе с тем Светов считает, что вряд ли Азербайджан будет проводить этнические чистки, как заявляют некоторые армянские руководители. Наоборот, по его словам, Баку постарается удержать часть этнических армян. Но возникает и другая проблема — те азербайджанцы, которые покинули Нагорный Карабах после первой войны, захотят туда вернуться. Не исключено, что начнутся конфликты за землю и жильё. Политолог полагает, что Нагорный Карабах может стать как одним из регионов Азербайджана, так и территорией под его протекторатом.
"Азербайджан воспользовался шансом, который, может, никогда бы больше и не выпал. После того как в Праге Никол Пашинян (премьер-министр Армении. — Прим. Лайфа) согласился, что Нагорный Карабах — это часть территории Азербайджана, то в итоге позволил им решать там вопросы как на своей территории. В результате все воинские формирования, которые создавались НКР, молниеносно стали незаконными", — подчеркнул эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".
По словам Светова, в этой ситуации уже стали неважны заверения Пашиняна, что в Нагорном Карабахе не было подразделений армии Армении.
Как сообщал Лайф, 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия". Уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку. После этого военные Карабаха стали сдавать оружие, а азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. 28 сентября глава непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому республика Нагорный Карабах прекратит своё существование с 1 января 2024 года. Территорию региона постепенно покидает армянское население.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.
ТАСС / Александр Патрин