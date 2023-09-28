Пашинян уверен, что скоро в Нагорном Карабахе не останется армян
Пашинян: В ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армянского населения
В Нагорном Карабахе в ближайшие дни не останется армянского населения. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он назвал происходящее в регионе "прямой акцией этнической чистки".
"Анализ показывает, что в ближайшие дни армян в Нагорном Карабахе больше не останется. Это прямая акция этнической чистки и депортации, о чём мы уже давно предупреждаем международное сообщество", — сказал армянский премьер.
Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян указал, что в страну из Нагорного Карабаха прибыло более 66 тысяч человек. Это данные на 09:00 по московскому времени. Около 11 тысяч беженцев обеспечили жильём. Уточняется, что часть прибывших граждан не нуждается в помощи.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия". Уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку. После этого военные Карабаха начали сдавать оружие. Азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. Позже глава непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Республика Нагорный Карабах прекратит своё существование с 1 января 2024 года. Территорию Карабаха постепенно покидает армянское население.
ТАСС / Александр Патрин