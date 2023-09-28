Пашинян уверен, что скоро в Нагорном Карабахе не останется армян

В Нагорном Карабахе в ближайшие дни не останется армянского населения. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он назвал происходящее в регионе "прямой акцией этнической чистки".

"Анализ показывает, что в ближайшие дни армян в Нагорном Карабахе больше не останется. Это прямая акция этнической чистки и депортации, о чём мы уже давно предупреждаем международное сообщество", — сказал армянский премьер.