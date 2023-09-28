Варданяна арестовали в Азербайджане и предъявили ему обвинения

Задержанного в Азербайджане экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна арестовали. Его обвиняют по трём статьям: финансирование терроризма, создание незаконных вооружённых формирований, а также незаконное пересечение границы. Об этом сообщили в Службе госбезопасности (СГБ) Азербайджана.

"Собранные доказательства выявили обоснованные подозрения в том, что Рубен Варданян (1968 года рождения), в настоящее время являющийся гражданином Армении, совершил преступления, предусмотренные статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности незаконных вооружённых формирований или групп) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики", — говорится в сообщении СГБ.