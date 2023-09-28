Варданяна арестовали в Азербайджане и предъявили ему обвинения
Рубена Варданяна обвинили в Азербайджане в финансировании терроризма
Задержанного в Азербайджане экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна арестовали. Его обвиняют по трём статьям: финансирование терроризма, создание незаконных вооружённых формирований, а также незаконное пересечение границы. Об этом сообщили в Службе госбезопасности (СГБ) Азербайджана.
Рубену Варданяну в Азербайджане предъявили обвинение по трём статьям уголовного кодекса. Видео © Telegram / Karabakh Today I Карабах Сегодня
"Собранные доказательства выявили обоснованные подозрения в том, что Рубен Варданян (1968 года рождения), в настоящее время являющийся гражданином Армении, совершил преступления, предусмотренные статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности незаконных вооружённых формирований или групп) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики", — говорится в сообщении СГБ.
Ранее Лайф рассказывал о том, что бывшего главу правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна задержали на азербайджанской границе. Госпогранслужба Азербайджана опубликовала его фото после задержания. Позже Ереван обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать Баку дать сведения о местонахождении и состоянии Варданяна.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия". Уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку, а карабахские военные стали сдавать оружие. Азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. Позже стало известно, что республика Нагорный Карабах прекращает своё существование с 1 января 2024 года.
Getty Images for Aurora Humanitarian Initiative / Victor Boyko