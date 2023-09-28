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28 сентября, 06:33

В Нагорном Карабахе заявили о прекращении существования непризнанной республики

Республика Нагорный Карабах прекращает своё существование с 1 января 2024 года. Все госучреждения будут распущены. Соответствующий указ подписал главы непризнанной НКР Самвел Шахраманян.

"Принято решение распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает своё существование", — говорится в документе.

Как утверждается, это делается исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов населения Карабаха и с учётом договорённости с Азербайджаном, достигнутой при посредничестве миротворцев РФ. В соответствии с ней всем жителям Нагорного Карабаха, в том числе и сложившим оружие военным, обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд по Лачинскому коридору.

Населению Нагорного Карабаха, в том числе тем, кто находится за его пределами, предлагается ознакомиться с условиями реинтеграции, которые предоставит Азербайджан, чтобы в дальнейшем самостоятельно принять решение о возможности остаться в регионе. Данный указ вступает в силу сразу после публикации.

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Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Однако уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку, а карабахские военные стали сдавать оружие. Азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам.

Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.

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Иван Косицын
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