В Нагорном Карабахе заявили о прекращении существования непризнанной республики

Республика Нагорный Карабах прекращает своё существование с 1 января 2024 года. Все госучреждения будут распущены. Соответствующий указ подписал главы непризнанной НКР Самвел Шахраманян.

"Принято решение распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает своё существование", — говорится в документе.

Как утверждается, это делается исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов населения Карабаха и с учётом договорённости с Азербайджаном, достигнутой при посредничестве миротворцев РФ. В соответствии с ней всем жителям Нагорного Карабаха, в том числе и сложившим оружие военным, обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд по Лачинскому коридору.

Населению Нагорного Карабаха, в том числе тем, кто находится за его пределами, предлагается ознакомиться с условиями реинтеграции, которые предоставит Азербайджан, чтобы в дальнейшем самостоятельно принять решение о возможности остаться в регионе. Данный указ вступает в силу сразу после публикации.