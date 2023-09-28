В Армении заявили о прибытии в страну более 65 тысяч переселенцев из Карабаха

Более 65 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра страны Назели Багдасарян.

"По состоянию на 08:00 (07:00 мск. — Прим. Лайфа) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 65 036 вынужденных переселенцев", — написала она в соцсети.