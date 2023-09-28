Регион

Уведомления отключены

28 сентября, 06:40

В Армении заявили о прибытии в страну более 65 тысяч переселенцев из Карабаха

Более 65 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра страны Назели Багдасарян.

"По состоянию на 08:00 (07:00 мск. — Прим. Лайфа) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 65 036 вынужденных переселенцев", — написала она в соцсети.

Лавров напомнил Армении о незавидной судьбе стран, полагавшихся на США

Лавров напомнил Армении о незавидной судьбе стран, полагавшихся на США

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Однако уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку, а карабахские военные стали сдавать оружие. Азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам.

Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.

Обложка ©

ТАСС / Александр Патрин

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров