В Армении заявили о прибытии в страну более 65 тысяч переселенцев из Карабаха
Более 65 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра страны Назели Багдасарян.
"По состоянию на 08:00 (07:00 мск. — Прим. Лайфа) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 65 036 вынужденных переселенцев", — написала она в соцсети.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Однако уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку, а карабахские военные стали сдавать оружие. Азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.
ТАСС / Александр Патрин