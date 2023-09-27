Лавров напомнил Армении о незавидной судьбе стран, полагавшихся на США
Властям Армении стоит помнить о незавидной судьбе государств, которые полагались на США. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, может ли Ереван потерять Москву. Он добавил, что некоторые ведущие политики в Армении желают, чтобы это произошло, и смотрят в сторону Запада.
"Им хорошо бы посмотреть новейшую историю, как Соединённые Штаты обходились с теми, кого они стремились взять под своё крыло, продвигая свои геополитические интересы в далёких от американских берегов районах мира. Судьба всех этих людей весьма и весьма незавидна", — напомнил Лавров в беседе с ТАСС.
Ранее делегация из Вашингтона во главе с руководителем USAID Самантой Пауэр прилетела в Ереван. Они стали первыми чиновниками США, которые совершили официальный визит в Армению после эскалации в Нагорном Карабахе. Целью визита было названо укрепление сотрудничества между Вашингтоном и Ереваном, а также обсуждение гуманитарных вопросов.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Однако уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку, а карабахские военные стали сдавать оружие. Азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам.