Делегация США прилетела в Армению на встречу с Пашиняном

Делегация из Штатов во главе с руководителем Агентства по международному развитию США (USAID) Самантой Пауэр сегодня, 25 сентября, прибыла в Армению. Об этом сообщается на сайте USAID.

Пауэр и исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким стали первыми представителями высших чинов Соединённых Штатов, которые совершили официальный визит в Армению после эскалации в Нагорном Карабахе. Глава USAID собирается встретиться с первыми лицами армянского правительства, чтобы выразить поддержку США демократии, суверенитета, независимости и территориальной целостности Армении.