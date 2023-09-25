Делегация США прилетела в Армению на встречу с Пашиняном
Делегация США во главе с Самантой Пауэр прибыла в Армению
Делегация из Штатов во главе с руководителем Агентства по международному развитию США (USAID) Самантой Пауэр сегодня, 25 сентября, прибыла в Армению. Об этом сообщается на сайте USAID.
Пауэр и исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким стали первыми представителями высших чинов Соединённых Штатов, которые совершили официальный визит в Армению после эскалации в Нагорном Карабахе. Глава USAID собирается встретиться с первыми лицами армянского правительства, чтобы выразить поддержку США демократии, суверенитета, независимости и территориальной целостности Армении.
"США глубоко обеспокоены сообщениями о гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и призывают обеспечить беспрепятственный доступ международным гуманитарным организациям и коммерческому транспорту", — сказано в сообщении на сайте агентства.
Напомним, 19 сентября 2023 года Азербайджан развернул "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. Обе стороны сообщили о жертвах столкновений. 20 сентября достигнуты договорённости о прекращении огня на условиях Баку. Военные Карабаха приступили к сдаче оружия, а Азербайджан — к разминированию территории. Азербайджанская сторона также пообещала обеспечить беспрепятственный выход армянским солдатам из Карабаха. Ранее в Армению из региона прибыло 1050 беженцев. С оставшимися в Карабахе армянами Баку ведёт переговоры об интеграции территорий в состав Азербайджана.
Shutterstock