Больше тысячи беженцев въехали в Армению из Карабаха после операции Азербайджана

Ереван озвучил обновлённые данные по числу жителей Нагорного Карабаха, которые перебрались в Армению после операции Азербайджана. По сведениям правительства республики, в страну въехали 1050 беженцев. Об этом говорится в телеграм-канале кабмина.

"По состоянию на 22:00 [по местному времени] в Армению из Нагорного Карабаха въехали 1050 человек. Данные регистрации по 770 из них обобщены, потребности 280 человек уточняются", — гласит заявление.