Больше тысячи беженцев въехали в Армению из Карабаха после операции Азербайджана
Ереван озвучил обновлённые данные по числу жителей Нагорного Карабаха, которые перебрались в Армению после операции Азербайджана. По сведениям правительства республики, в страну въехали 1050 беженцев. Об этом говорится в телеграм-канале кабмина.
"По состоянию на 22:00 [по местному времени] в Армению из Нагорного Карабаха въехали 1050 человек. Данные регистрации по 770 из них обобщены, потребности 280 человек уточняются", — гласит заявление.
Треть из новоприбывших сообщили о потребности в жилье и были направлены правительством в места временного размещения. Ещё свыше 400 человек решили этот вопрос самостоятельно.
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Напомним, "антитеррористическая операция" Азербайджана в Карабахе началась 19 сентября. Такие действия в Баку аргументировали незаконным нахождением в НКР армянских войск. Уже на следующий день боевые действия завершились, а стороны провели мирные переговоры. Для оставшихся солдат Азербайджан пообещал предоставить безопасный коридор.
ТАСС / Александр Патрин