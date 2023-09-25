Стартовала вторая встреча делегаций Азербайджана и армян Нагорного Карабаха
Azertag: Стартовала встреча делегатов из Баку с карабахскими армянами в Ходжалы
Представители власти Азербайджана и армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, вновь встретились по вопросу интеграции региона в состав республики. Переговоры начались в карабахском городе Ходжалы. Об этом пишет азербайджанское госагентство Азертадж.
"25 сентября в городе Ходжалы началась очередная встреча Рамина Мамедова, назначенного ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, с представителями армянских жителей Карабахского региона", — указано в тексте.
Напомним, 19 сентября 2023 года Азербайджан развернул "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. Обе стороны сообщили о жертвах столкновений. 20 сентября достигнуты договорённости о прекращении огня на условиях Баку. Военные Карабаха приступили к сдаче оружия, а Азербайджан — к разминированию территории. Азербайджанская сторона также пообещала обеспечить беспрепятственный выход армянским солдатам из Карабаха. По данным Еревана, в страну въехало из региона 1050 беженцев. С оставшимися в Карабахе армянами Баку ведёт переговоры об интеграции территорий в состав Азербайджана.
ТАСС / EPA / ROMAN ISMAYILOV