Байден передал Пашиняну письмо о решимости помогать Армении

Президент США Джо Байден передал письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну через прибывшую в Ереван главу Агентства по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр. В нём он заявил, что Вашингтон полон решимости работать над удовлетворением гуманитарных потребностей республики, сообщила пресс-служба армянского премьера.

"США полны решимости работать с вашим правительством над удовлетворением гуманитарных потребностей, возникших в результате недавнего насилия, которое госпожа Пауэр подробно обсудит с вами. Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности, о чём свидетельствуют наши недавние военные учения", — пишет Байден.