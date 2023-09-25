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25 сентября, 17:15

Байден передал Пашиняну письмо о решимости помогать Армении

Президент США Джо Байден передал письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну через прибывшую в Ереван главу Агентства по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр. В нём он заявил, что Вашингтон полон решимости работать над удовлетворением гуманитарных потребностей республики, сообщила пресс-служба армянского премьера.

"США полны решимости работать с вашим правительством над удовлетворением гуманитарных потребностей, возникших в результате недавнего насилия, которое госпожа Пауэр подробно обсудит с вами. Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности, о чём свидетельствуют наши недавние военные учения", пишет Байден.

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Ранее сегодня делегация из Вашингтона во главе с руководителем USAID Самантой Пауэр прилетела в Ереван. Они стали первыми чиновниками США, которые совершили официальный визит в Армению после эскалации в Нагорном Карабахе. Глава USAID собирается заверить Ереван в поддержке США демократии, суверенитета, независимости и территориальной целостности Армении.

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Getty Images / Ukrainian Presidential Press Office

Александра Мышляева
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