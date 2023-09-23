США выступили против применения силы участниками конфликта в Карабахе

Вашингтон выступает против применения Азербайджаном и Арменией силы в Карабахе, ведь такой подход никак не поможет достижению в регионе справедливого мира. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам мероприятий Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы хотели бы чётко донести, что считаем применение силы неприемлемым. Оно идёт вразрез с усилиями, которые мы прилагаем, но что важнее, прилагают обе страны для установления справедливого мира в регионе", — пояснил Блинкен.