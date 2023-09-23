США выступили против применения силы участниками конфликта в Карабахе
Блинкен: США выступают против применения силы участниками конфликта в Карабахе
Вашингтон выступает против применения Азербайджаном и Арменией силы в Карабахе, ведь такой подход никак не поможет достижению в регионе справедливого мира. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам мероприятий Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
"Мы хотели бы чётко донести, что считаем применение силы неприемлемым. Оно идёт вразрез с усилиями, которые мы прилагаем, но что важнее, прилагают обе страны для установления справедливого мира в регионе", — пояснил Блинкен.
Кроме того, он обратил внимание на гуманитарную ситуацию в Карабахе и заявил, что выражает обеспокоенность необходимостью обеспечивать беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к местному населению. По словам Блинкена, этот вопрос является для США приоритетным.
Лайф напоминает, что ситуация обострилась 19 сентября 2023 года, когда Баку развернул "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, параллельно обвинив Ереван в размещении на своей территории военной техники и солдат. И та, и другая сторона сообщали о жертвах столкновений. 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана, не без участия российского миротворческого контингента, договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ