Более 13 тысяч беженцев выехали из Нагорного Карабаха в Армению
Правительство Армении: Из Нагорного Карабаха выехали 13 550 человек
На данный момент Нагорный Карабах покинули 13 550 человек, сообщили в пресс-службе Правительства Армении.
"По состоянию на 08:00 часов (07:00 по Москве. — Прим. Лайфа) 26 сентября из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехали 13 550 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 11 000 из них уже обобщены, а потребности 2550 лиц ещё идентифицируются", — говорится в опубликованном сообщении.
Подчёркивается, что всех, кто не имеет заранее определённого места жительства, власти обеспечат жильём.
Напомним, 19 сентября 2023 года Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Уже 20 сентября были достигнуты договорённости о прекращении огня на условиях Баку, военные непризнанной республики приступили к сдаче оружия, а Азербайджана — к разминированию территории. Также в Баку пообещали обеспечить беспрепятственный выход армянским солдатам из Карабаха.
ТАСС / Александр Патрин