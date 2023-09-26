Более 13 тысяч беженцев выехали из Нагорного Карабаха в Армению

"По состоянию на 08:00 часов (07:00 по Москве. — Прим. Лайфа) 26 сентября из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехали 13 550 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 11 000 из них уже обобщены, а потребности 2550 лиц ещё идентифицируются", — говорится в опубликованном сообщении.