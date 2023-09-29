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29 сентября, 11:16

Азербайджанские силовики задержали экс-командующего армией Карабаха

ТАСС: Силовики Азербайджана задержали экс-командующего армией НКР Мнацаканяна

<p>Экс-командующий армией Нагорного Карабаха генерал-лейтенант Левон Мнацаканян. Обложка © <a href="https://ru.armeniasputnik.am/20190908/Eks-glava-Minoborony-Karabakha-zhdet-vyzova-v-komissiyu-po-rassledovaniyu-aprelya-2016-go-20327063.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Sputnik Армения"</a> / David Galstyan</p>

Экс-командующий армией Нагорного Карабаха генерал-лейтенант Левон Мнацаканян. Обложка © "Sputnik Армения" / David Galstyan

Азербайджанские силовики задержали экс-командующего армией Нагорно-Карабахской Республики генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. По данным ТАСС, всё произошло, когда он пытался попасть в армянский Горис.

"Генерал Левон Мнацаканян был задержан азербайджанцами на КПП Лачин, — отметили в окружении Мнацаканяна.

Советник главы Нагорного Карабаха сдался властям Азербайджана

Советник главы Нагорного Карабаха сдался властям Азербайджана

Ранее при попытке въехать в Горис был задержан экс-госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубен Варданян. Госпогранслужба Азербайджана опубликовала его фото после задержания. Позже Ереван обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать Баку дать сведения о местонахождении и состоянии Варданяна. Накануне ему предъявили обвинения и арестовали на четыре месяца.

Лайф напоминает: 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия". На следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку. После этого военные Карабаха стали сдавать оружие, а азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. 28 сентября глава непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Республика Нагорный Карабах прекратит своё существование с 1 января 2024 года. Между тем территорию региона постепенно покидает армянское население.

Никита Осипов
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