Азербайджанские силовики задержали экс-командующего армией Карабаха
ТАСС: Силовики Азербайджана задержали экс-командующего армией НКР Мнацаканяна
Экс-командующий армией Нагорного Карабаха генерал-лейтенант Левон Мнацаканян. Обложка © "Sputnik Армения" / David Galstyan
Азербайджанские силовики задержали экс-командующего армией Нагорно-Карабахской Республики генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. По данным ТАСС, всё произошло, когда он пытался попасть в армянский Горис.
"Генерал Левон Мнацаканян был задержан азербайджанцами на КПП Лачин, — отметили в окружении Мнацаканяна.
Ранее при попытке въехать в Горис был задержан экс-госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубен Варданян. Госпогранслужба Азербайджана опубликовала его фото после задержания. Позже Ереван обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать Баку дать сведения о местонахождении и состоянии Варданяна. Накануне ему предъявили обвинения и арестовали на четыре месяца.
Лайф напоминает: 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия". На следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку. После этого военные Карабаха стали сдавать оружие, а азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. 28 сентября глава непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Республика Нагорный Карабах прекратит своё существование с 1 января 2024 года. Между тем территорию региона постепенно покидает армянское население.