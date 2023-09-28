Советник главы Нагорного Карабаха сдался властям Азербайджана

Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, экс-министр иностранных дел Давид Бабаян сдался властям Азербайджана. Об этом он написал на своей странице в Facebook*.

"Вы все знаете, что я включён в чёрный список Азербайджана, и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши. Это решение, естественно, причинит сильную боль, волнение и стресс, в первую очередь, моим близким, но они, уверен, поймут", — говорится в сообщении.

А ранее азербайджанскими властями был задержан экс-глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубен Варданян. В Баку его обвиняют по трём статьям: финансирование терроризма, создание незаконных вооружённых формирований, а также незаконное пересечение границы.

Тем временем глава непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому республика Нагорный Карабах прекращает своё существование с 1 января 2024 года. Все госучреждения будут распущены.