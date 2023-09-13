Армения анонсировала новые переговоры Пашиняна и Алиева на нейтральной земле

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева может состояться в испанской Гранаде в октябре. Об этом сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

"Я как-то сказал, что практически всегда есть предложения о встречах и переговорах. Есть и такие предварительные договорённости. После встречи с участием премьера в Брюсселе заявили, что планируется ещё одна встреча с участием лидеров, также в октябре в Гранаде", — сообщил руководитель политического ведомства республики.