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13 сентября, 15:52

Армения анонсировала новые переговоры Пашиняна и Алиева на нейтральной земле

Глава МИД Армении Мирзоян: Пашинян и Алиев могут встретиться в Гранаде в октябре

<p>Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президента Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © Getty Images / AZERBAIJANI PRESIDENCY / HANDOUT / Anadolu Agency</p>

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президента Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © Getty Images / AZERBAIJANI PRESIDENCY / HANDOUT / Anadolu Agency

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева может состояться в испанской Гранаде в октябре. Об этом сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

"Я как-то сказал, что практически всегда есть предложения о встречах и переговорах. Есть и такие предварительные договорённости. После встречи с участием премьера в Брюсселе заявили, что планируется ещё одна встреча с участием лидеров, также в октябре в Гранаде", — сообщил руководитель политического ведомства республики.

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Напомним, ранее Пашинян подтвердил признание Нагорного Карабаха территорией Азербайджана. Он также заявил, что в нынешней политической ситуации Армения будет стремиться минимизировать свою зависимость от других государств, в частности Российской Федерации.

Юрий Лысенко
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