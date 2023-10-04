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4 октября, 12:47

"Заманили в ловушку": Захарова раскрыла "подлейшую позицию" ЕС по Карабаху

Захарова: События в Карабахе показали, что Армению предал Евросоюз, а не Россия

События в Нагорном Карабахе показали, что Армению предал Евросоюз, а не Россия. Такое мнение в ходе брифинга выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Последние события отчётливо показали, что европейские наблюдатели заняли подлейшую позицию. Сначала они занимались увещеванием Армении и обещаниями и просто заманили официальный Ереван в очередную ловушку, а потом стали молчаливыми свидетелями того, как развивалась ситуация", — добавила она.

Захарова добавила, что Брюссель молча смотрел на то, как миротворцы РФ помогали жителям Нагорного Карабаха, которые выезжали в Армению, и привозили гумпомощь. В то время как армян убеждали в том, что их якобы предала Россия, на самом деле РФ всегда останавливала кровопролитие и помогала экономически. Официальный представитель МИД РФ также напомнила, что отказаться от выполнения договоренностей, которые были установлены при посредничестве Москвы, Еревану порекомендовали в ЕС.

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Как сообщал Лайф, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку уже на следующий день. Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекращает своё существование с 1 января 2024 года.

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VK / МИД России

Никита Осипов
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