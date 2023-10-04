Песков ответил на вопрос о тайной встрече России и Запада по Карабаху

У Москвы были некоторые контакты с Западом по теме Нагорного Карабаха, но не те, о которых написало западное издание Politico. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Politico выпустило материал, где утверждалось, что чиновники из РФ, США и ЕС тайно обсуждали Карабах в Стамбуле 17 сентября, то есть ещё до операции Азербайджана. По данным газеты, США представлял старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луис Боно, ЕС направил на встречу своего представителя в регионе Тойво Клаара. А от России на встрече был спецпредставитель МИД по содействию нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев. По словам представителя Кремля, в материале много неточностей и ошибок.