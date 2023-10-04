Песков ответил на вопрос о тайной встрече России и Запада по Карабаху
Песков: В статье Politico о встрече РФ, США и ЕС по Карабаху много ошибок
У Москвы были некоторые контакты с Западом по теме Нагорного Карабаха, но не те, о которых написало западное издание Politico. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Politico выпустило материал, где утверждалось, что чиновники из РФ, США и ЕС тайно обсуждали Карабах в Стамбуле 17 сентября, то есть ещё до операции Азербайджана. По данным газеты, США представлял старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луис Боно, ЕС направил на встречу своего представителя в регионе Тойво Клаара. А от России на встрече был спецпредставитель МИД по содействию нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев. По словам представителя Кремля, в материале много неточностей и ошибок.
"Там очень много неточностей, много ошибок в этом материале. Определённые контакты по Карабаху были, они имели место. Но это не те переговоры, о которых там написано", — подчеркнул Песков на брифинге.
Напомним, что 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку уже на следующий день. Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекращает своё существование с 1 января 2024 года.
ТАСС / Артем Геодакян