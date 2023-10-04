СМИ сообщили о тайных переговорах РФ, США и ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе

За два дня до начала азербайджанской операции чиновники из России, США и ЕС встретились в Турции для обсуждения урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники. Уточняется, что встреча прошла в Стамбуле, 17 сентября.

"Высшие должностные лица Соединённых Штатов и ЕС встретились со своими российскими коллегами для проведения неразглашаемых экстренных переговоров в Турции, призванных разрешить противостояние вокруг Нагорного Карабаха", — сообщает издание.