СМИ сообщили о тайных переговорах РФ, США и ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе
Politico: Чиновники из РФ, США и ЕС тайно обсуждали Карабах ещё до операции Баку
За два дня до начала азербайджанской операции чиновники из России, США и ЕС встретились в Турции для обсуждения урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники. Уточняется, что встреча прошла в Стамбуле, 17 сентября.
"Высшие должностные лица Соединённых Штатов и ЕС встретились со своими российскими коллегами для проведения неразглашаемых экстренных переговоров в Турции, призванных разрешить противостояние вокруг Нагорного Карабаха", — сообщает издание.
Газета уточняет, что США представлял старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луис Боно, а ЕС направил на встречу своего представителя в регионе Тойво Клаар. А от России на встрече был спецпредставитель МИД по содействую нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев.
Напомним, что 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку уже на следующий день. Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому Нагорный Карабах прекратит своё существование с 1 января 2024 года. Армянское население покидает территорию региона: в Армению уже въехало более 100 тысяч вынужденных переселенцев. Азербайджанские силовики задержали бывших руководителей Карабаха, в том числе трёх экс-президентов и экс-спикера парламента.
ТАСС / Дмитрий Петромарковский