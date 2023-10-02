ООН отчиталась об итогах визита своей миссии в Нагорный Карабах
Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик отчитался об однодневном визите миссии организации в Нагорный Карабах. По его словам, представители международного объединения не зафиксировали насилия в отношении гражданского населения Степанакерта, а также убедились в сохранности школ, больниц и других объектов инфраструктуры.
"Они не услышали каких-либо сообщений о применении насилия к мирным жителям после заключения последнего перемирия. Они не обнаружили мёртвый скот и домашних животных", — поделился политик на брифинге.
Дюжаррик добавил, что представители местных общин уведомили миссию, что якобы число этнических армян в НКР может достигать тысячи человек. В ближайшее время Азербайджан планирует приступить к восстановлению мирной жизни в регионе, отметил он.
"Проведённое миссией общение показало, что в настоящее время сложно сказать, насколько местное население готово вернуться. Ясно одно, что имеется необходимость в мерах доверия, а для этого нужны время и усилия всех сторон", — сообщил представитель генсека ООН, пообещав оказывать содействие мирным гражданам.
После начала "антитеррористической" операции Азербайджана на территории НКР жители региона начали массовое переселение в Армению. По данным Еревана, в страну прибыло уже порядка 100 тысяч беженцев. Премьер страны Никол Пашинян выразил уверенность, что в ближайшее время в Карабахе не останется армян.
ТАСС / AP / Vasily Krestyaninov