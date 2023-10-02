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2 октября, 18:38

ООН отчиталась об итогах визита своей миссии в Нагорный Карабах

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик отчитался об однодневном визите миссии организации в Нагорный Карабах. По его словам, представители международного объединения не зафиксировали насилия в отношении гражданского населения Степанакерта, а также убедились в сохранности школ, больниц и других объектов инфраструктуры.

"Они не услышали каких-либо сообщений о применении насилия к мирным жителям после заключения последнего перемирия. Они не обнаружили мёртвый скот и домашних животных", — поделился политик на брифинге.

Дюжаррик добавил, что представители местных общин уведомили миссию, что якобы число этнических армян в НКР может достигать тысячи человек. В ближайшее время Азербайджан планирует приступить к восстановлению мирной жизни в регионе, отметил он.

"Проведённое миссией общение показало, что в настоящее время сложно сказать, насколько местное население готово вернуться. Ясно одно, что имеется необходимость в мерах доверия, а для этого нужны время и усилия всех сторон", — сообщил представитель генсека ООН, пообещав оказывать содействие мирным гражданам.

Азербайджан обнародовал детали планов по реинтеграции армян Карабаха

Азербайджан обнародовал детали планов по реинтеграции армян Карабаха

После начала "антитеррористической" операции Азербайджана на территории НКР жители региона начали массовое переселение в Армению. По данным Еревана, в страну прибыло уже порядка 100 тысяч беженцев. Премьер страны Никол Пашинян выразил уверенность, что в ближайшее время в Карабахе не останется армян.

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ТАСС / AP / Vasily Krestyaninov

Илья Пушкарев
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