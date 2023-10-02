ООН отчиталась об итогах визита своей миссии в Нагорный Карабах

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик отчитался об однодневном визите миссии организации в Нагорный Карабах. По его словам, представители международного объединения не зафиксировали насилия в отношении гражданского населения Степанакерта, а также убедились в сохранности школ, больниц и других объектов инфраструктуры.

"Они не услышали каких-либо сообщений о применении насилия к мирным жителям после заключения последнего перемирия. Они не обнаружили мёртвый скот и домашних животных", — поделился политик на брифинге.

Дюжаррик добавил, что представители местных общин уведомили миссию, что якобы число этнических армян в НКР может достигать тысячи человек. В ближайшее время Азербайджан планирует приступить к восстановлению мирной жизни в регионе, отметил он.