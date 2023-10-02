Азербайджан обнародовал детали планов по реинтеграции армян Карабаха

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева обнародовала детали планов по реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха. В частности, жителям региона обещают обеспечение всей социальной инфраструктурой и гарантируют право на сохранение своей культуры и армянского языка.

"Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого", — говорится в распространённом заявлении властей.

В частности, среди планов по реинтеграции завершение процесса разоружения и демобилизации, у жителей изымается всё оружие. В соответствии с законами Азербайджана на выборах формируются муниципалитеты. Вопросы гражданства жителей решаются в соответствии с конституцией страны.

Жителей Карабаха обещают обеспечить физической и социальной инфраструктурой и довести её до уровня средних показателей по стране. Также им будет положен пакет стимулирующих мер, включая налоговые и таможенные льготы, а система оплаты труда и социальных выплат будет такой же, как и на остальной территории Азербайджана. Валютой будет назначен азербайджанский манат.