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2 октября, 13:18

Азербайджан обнародовал детали планов по реинтеграции армян Карабаха

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева обнародовала детали планов по реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха. В частности, жителям региона обещают обеспечение всей социальной инфраструктурой и гарантируют право на сохранение своей культуры и армянского языка.

"Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого", — говорится в распространённом заявлении властей.

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В частности, среди планов по реинтеграции завершение процесса разоружения и демобилизации, у жителей изымается всё оружие. В соответствии с законами Азербайджана на выборах формируются муниципалитеты. Вопросы гражданства жителей решаются в соответствии с конституцией страны.

Жителей Карабаха обещают обеспечить физической и социальной инфраструктурой и довести её до уровня средних показателей по стране. Также им будет положен пакет стимулирующих мер, включая налоговые и таможенные льготы, а система оплаты труда и социальных выплат будет такой же, как и на остальной территории Азербайджана. Валютой будет назначен азербайджанский манат.

Жителям гарантируют право на сохранение и развитие своей культуры, свободу вероисповедания, охрану культурных и религиозных памятников, обещают создать возможность для использования армянского языка.

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Как сообщал Лайф, 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия". Уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку. 28 сентября глава непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорный Карабах прекратит своё существование с 1 января 2024 года. После всех событий армянское население начало покидать территорию региона: в Армению уже въехало более 100 тысяч вынужденных переселенцев.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Александра Вишнякова
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