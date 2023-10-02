Азербайджан обнародовал детали планов по реинтеграции армян Карабаха
Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева обнародовала детали планов по реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха. В частности, жителям региона обещают обеспечение всей социальной инфраструктурой и гарантируют право на сохранение своей культуры и армянского языка.
"Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого", — говорится в распространённом заявлении властей.
В частности, среди планов по реинтеграции завершение процесса разоружения и демобилизации, у жителей изымается всё оружие. В соответствии с законами Азербайджана на выборах формируются муниципалитеты. Вопросы гражданства жителей решаются в соответствии с конституцией страны.
Жителей Карабаха обещают обеспечить физической и социальной инфраструктурой и довести её до уровня средних показателей по стране. Также им будет положен пакет стимулирующих мер, включая налоговые и таможенные льготы, а система оплаты труда и социальных выплат будет такой же, как и на остальной территории Азербайджана. Валютой будет назначен азербайджанский манат.
Жителям гарантируют право на сохранение и развитие своей культуры, свободу вероисповедания, охрану культурных и религиозных памятников, обещают создать возможность для использования армянского языка.
Как сообщал Лайф, 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия". Уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку. 28 сентября глава непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорный Карабах прекратит своё существование с 1 января 2024 года. После всех событий армянское население начало покидать территорию региона: в Армению уже въехало более 100 тысяч вынужденных переселенцев.
ТАСС / Гавриил Григоров