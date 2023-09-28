Азербайджан начал регистрировать армян Карабаха

Азербайджанские власти начали регистрацию армян, которые проживают на территории Нагорного Карабаха, для определения их юридического статуса. Соответствующие поручения даны рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в регионе. Как отметили в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева, всё это проводится для устойчивой реинтеграции армян.