Азербайджан начал регистрировать армян Карабаха
Азербайджан запустил регистрацию армян Карабаха для определения их юрстатуса
Азербайджанские власти начали регистрацию армян, которые проживают на территории Нагорного Карабаха, для определения их юридического статуса. Соответствующие поручения даны рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в регионе. Как отметили в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева, всё это проводится для устойчивой реинтеграции армян.
"В рамках этой деятельности на первом этапе предусматривается регистрация армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе", — заявили там.
Как сообщал Лайф, 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия". Уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку. После этого военные Карабаха начали сдавать оружие. Азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. Позже глава непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому республика Нагорный Карабах прекратит своё существование с 1 января 2024 года. Территорию Карабаха постепенно покидает армянское население.
ТАСС / Александр Патрин