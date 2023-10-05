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5 октября, 13:22

Зеленский встретился с Пашиняном на полях саммита ЕПС в Испании

Зеленский и Пашинян обсудили ситуацию на Южном Кавказе на полях саммита ЕПС

<p>Владимир Зеленский и Никол Пашинян поговорили на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Испании. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official</p>

Владимир Зеленский и Никол Пашинян поговорили на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Испании. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

На полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в испанской Гранаде Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили ситуацию на Южном Кавказе и двустороннее сотрудничество. Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты", — сказано в его публикации.

Пашинян заявил, что хотел подписать с Алиевым мирное соглашение в Гранаде

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Ранее бывший министр инфраструктуры Украины капитан ВСУ Владимир Омелян заявил о том, что Владимиру Зеленскому пора наконец сменить наряды цвета хаки на костюм с галстуком и заняться проблемами коррупции в стране.

Илья Суриков
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