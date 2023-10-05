Зеленский встретился с Пашиняном на полях саммита ЕПС в Испании

На полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в испанской Гранаде Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили ситуацию на Южном Кавказе и двустороннее сотрудничество. Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты", — сказано в его публикации.