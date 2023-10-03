Владимиру Зеленскому пора наконец сменить наряды цвета хаки на костюм с галстуком и заняться проблемами коррупции в стране. Такое заявление сделал бывший министр инфраструктуры Украины капитан ВСУ Владимир Омелян.

"Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой", — приводит издание Politico слова капитана украинской армии.

Омелян добавил, что бойцы ВСУ приходят в ярость из-за того, что некоторые украинские чиновники предпочитают воровать и обманывать, пока их соотечественники погибают на фронте.