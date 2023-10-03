"Пора сменить камуфляж на галстук": В ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки
Politico: В ВСУ призвали Зеленского надеть костюм и разобраться с коррупцией
Владимиру Зеленскому пора наконец сменить наряды цвета хаки на костюм с галстуком и заняться проблемами коррупции в стране. Такое заявление сделал бывший министр инфраструктуры Украины капитан ВСУ Владимир Омелян.
"Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой", — приводит издание Politico слова капитана украинской армии.
Омелян добавил, что бойцы ВСУ приходят в ярость из-за того, что некоторые украинские чиновники предпочитают воровать и обманывать, пока их соотечественники погибают на фронте.
Ранее Лайф сообщал о новом коррупционном скандале, который вспыхнул на Украине. Так, было заведено уголовное дело против брата замруководителя офиса Зеленского Ростислава Шурмы — Олега Шурмы. По данным местных СМИ, разбирательство касается выплат за электроэнергию с солнечных электростанций, которые находятся на территориях, вернувшихся в состав России.
Getty Images / Nils Petter Nilsson