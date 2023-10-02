Западные страны поставили Зеленского в тупик неудобным вопросом

Западные лидеры всё чаще интересуются демократией и верховенством права на Украине из-за продолжающихся неудач ВСУ, которые они допускают, даже несмотря на военную помощь и многочисленные поставки оружия НАТО. Об этом пишет обозреватель Рейнхард Шликер для немецкого журнала Focus.

"Как бы горько это ни звучало, ценность новостей падает, бонус, дающий образ храброго Давида, которому приходиться сражаться с коварным Голиафом из Москвы, больше не является единственным. Страны-доноры всё чаще задаются вопросом о прогрессе, достигнутом в области демократии и верховенства закона на Украине", — говорится в материалах.

По словам журналиста, списки военных поставок Украине больше походят на "полный базовый набор для Армагеддона". Причём если хоть одного пункта не окажется, то судьбе Киева будет грозить неминуемый крах. Вместе с тем Владимир Зеленский время от времени пытается повлиять на западных кураторов и снизить их недовольство не самой лучшей обстановкой в стране.