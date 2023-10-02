Западные страны поставили Зеленского в тупик неудобным вопросом
Focus: Запад всё чаще задаёт Зеленскому вопросы о верховенстве права на Украине
Западные лидеры всё чаще интересуются демократией и верховенством права на Украине из-за продолжающихся неудач ВСУ, которые они допускают, даже несмотря на военную помощь и многочисленные поставки оружия НАТО. Об этом пишет обозреватель Рейнхард Шликер для немецкого журнала Focus.
"Как бы горько это ни звучало, ценность новостей падает, бонус, дающий образ храброго Давида, которому приходиться сражаться с коварным Голиафом из Москвы, больше не является единственным. Страны-доноры всё чаще задаются вопросом о прогрессе, достигнутом в области демократии и верховенства закона на Украине", — говорится в материалах.
По словам журналиста, списки военных поставок Украине больше походят на "полный базовый набор для Армагеддона". Причём если хоть одного пункта не окажется, то судьбе Киева будет грозить неминуемый крах. Вместе с тем Владимир Зеленский время от времени пытается повлиять на западных кураторов и снизить их недовольство не самой лучшей обстановкой в стране.
Недавно, например, политик снял с должности министра обороны, после чего уволил и всех его заместителей, сославшись на коррупцию. По мнению обозревателя, подобные инициативы действительно нужны Киеву, чтобы сохранить помощь Вашингтона. Там, кстати, с каждым днём всё больше снижается уровень общественной поддержки Украины.
Как уже рассказывал Лайф, 3 сентября стало известно об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Своё решение Зеленский объяснил тем, что "министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом". При этом многие эксперты уверены, что всё дело в провальном "контрнаступлении" и плачевной ситуации на фронте. Помимо того, были уволены шесть заместителей министра обороны. Новым главой МО был назначен Рустем Умеров, который до этого стоял во главе Фонда госимущества. Он, кстати, уже начал трансформировать ведомство под стандарты НАТО.
ТАСС / Zuma