Украинский кабмин уволил всех замов министра обороны, кроме одного

Правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства. Об этом сообщил в понедельник, 18 сентября, представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

В частности, по решению правительства страны были уволены заместители министра: Анна Маляр, которая не так давно нарвалась на критику, ошибочно сообщив о "взятии" Андреевки, Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Ростислав Теодозиевич, Денис Шарапов, Андрей Шевченко, а также госсекретарь Минобороны Константин Ващенко.