Украинский кабмин уволил всех замов министра обороны, кроме одного
Правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны
Правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства. Об этом сообщил в понедельник, 18 сентября, представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
В частности, по решению правительства страны были уволены заместители министра: Анна Маляр, которая не так давно нарвалась на критику, ошибочно сообщив о "взятии" Андреевки, Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Ростислав Теодозиевич, Денис Шарапов, Андрей Шевченко, а также госсекретарь Минобороны Константин Ващенко.
На данный момент свою должность сохранил только первый заместитель министра Александр Павлюк.
Продавец Незалежности: Чьи интересы будет представлять на посту министра обороны Украины Рустем Умеров
Напомним, что не так давно на Украине сменился и сам министр обороны. Им стал Рустем Умеров, который до этого возглавлял Фонд госимущества страны. А об увольнении бывшего министра обороны Алексея Резникова объявил в начале сентября лично Владимир Зеленский. Своё решение он объяснил тем, что "министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом". Но аналитики всё списывают на провальное украинское "контрнаступление" и в целом плачевную ситуацию на фронте.