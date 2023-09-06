Рустем Умеров назначен новым министром обороны Украины

Верховная рада одобрила назначение новым министром обороны Рустема Умерова, который до этого возглавлял Фонда госимущества Украины, сообщил депутат Ярослав Железняк.

Решение поддержали 338 депутатов Рады. Проголосовавших "против" не нашлось. Умеров станет четвёртым по счёту министром на этом посту во время президентства Зеленского.