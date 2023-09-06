Рустем Умеров назначен новым министром обороны Украины
Рустем Умеров. Фото © Getty Images / Dogukan Keskinkilic
Верховная рада одобрила назначение новым министром обороны Рустема Умерова, который до этого возглавлял Фонда госимущества Украины, сообщил депутат Ярослав Железняк.
Решение поддержали 338 депутатов Рады. Проголосовавших "против" не нашлось. Умеров станет четвёртым по счёту министром на этом посту во время президентства Зеленского.
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Напомним, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении министра обороны страны Алексея Резникова и предложил на его пост руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова. Депутат Рады Ярослав Железняк считает, что Резникова могут назначить послом в Британии. Он возглавлял Министерство обороны с ноября 2021 года.