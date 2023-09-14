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Опубликовано 14 сентября 2023, 15:53
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Пушилин опроверг вброс о захвате Андреевки

Врио главы ДНР Пушилин назвал вбросами сообщения о потере Андреевки

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал вбросами сообщения о том, что украинская армия якобы взяла под контроль село Андреевка. По его словам, в этом районе идут жестокие бои, но российские войска за последние сутки немного улучшили свои позиции.

"Заявления украинских пропагандистов о захвате Андреевки являются очередными вбросами", приводят слова Пушилина в РИА "Новости".

Отметим, что о "взятии" ВСУ Андреевки сообщила в четверг лично замминистра обороны Украины Анна Маляр, но её слова тут же опровергли представители 3-й штурмовой украинской бригады, которая как раз воюет на данном направлении. После этого Маляр отредактировала свой пост, назвав ситуацию под Андреевкой для украинской армии "очень тяжёлой". А позже она оправдалась за ошибку "коммуникационный сбоем", который возник между несколькими источниками информации, которые "докладывают непосредственно с места событий".

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А ранее ВСУ потеряли 100 морских пехотинцев при попытке штурма Опытного в Донецкой Народной Республике, сообщил врио главы региона Денис Пушилин. Он назвал фейками сообщения о том, что противник якобы закрепился в населённом пункте.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Марина Калегина
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