Российские военные отразили 12 атак украинских подразделений на Донецком направлении за последние сутки, в том числе в районе Артёмовска. Об этом сообщили на брифинге в пятницу, 8 сентября, в Минобороны России.

Потери составили более 215 военнослужащих, а также четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 американского производства, гаубица Д-20, противотанковое орудие "Рапира", а также "Буковель-AD" — это станция радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

"Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Андреевка, Артёмовск, Орехово-Василевка и Весёлое", — проинформировали в российском военном ведомстве.