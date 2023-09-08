ВСУ потеряли свыше 200 бойцов в бесплодных атаках на Донецком направлении
Минобороны сообщило о 12 сорванных атаках ВСУ под Артёмовском и Андреевкой
Российские военные отразили 12 атак украинских подразделений на Донецком направлении за последние сутки, в том числе в районе Артёмовска. Об этом сообщили на брифинге в пятницу, 8 сентября, в Минобороны России.
Потери составили более 215 военнослужащих, а также четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 американского производства, гаубица Д-20, противотанковое орудие "Рапира", а также "Буковель-AD" — это станция радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.
"Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Андреевка, Артёмовск, Орехово-Василевка и Весёлое", — проинформировали в российском военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили ещё до 200 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении. Противник потерял и две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. А на днях сообщалось, что российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Запорожье. Это произошло в районе населённого пункта Бекаровка.
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