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Регион
Опубликовано 8 сентября 2023, 11:37
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ВСУ потеряли свыше 200 бойцов в бесплодных атаках на Донецком направлении

Минобороны сообщило о 12 сорванных атаках ВСУ под Артёмовском и Андреевкой

Российские военные отразили 12 атак украинских подразделений на Донецком направлении за последние сутки, в том числе в районе Артёмовска. Об этом сообщили на брифинге в пятницу, 8 сентября, в Минобороны России.

Потери составили более 215 военнослужащих, а также четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 американского производства, гаубица Д-20, противотанковое орудие "Рапира", а также "Буковель-AD" — это станция радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

"Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Андреевка, Артёмовск, Орехово-Василевка и Весёлое", проинформировали в российском военном ведомстве.

Более 300 человек потеряли ВСУ в безуспешных атаках на Донецком направлении
Более 300 человек потеряли ВСУ в безуспешных атаках на Донецком направлении

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили ещё до 200 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении. Противник потерял и две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. А на днях сообщалось, что российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Запорожье. Это произошло в районе населённого пункта Бекаровка.

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Getty Images / Ercin Erturk

Марина Калегина
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