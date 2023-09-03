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3 сентября, 10:42

Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Запорожье

Минобороны: Истребители ВКС РФ сбили украинский МиГ-29 над Запорожской областью

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили украинский МиГ-29 над Запорожской областью. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Бекаровка Запорожской области сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

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Ранее Лайф писал, что ВКС России нанесли удар по хранилищу топлива ВСУ под Одессой. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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