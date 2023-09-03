Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Запорожье

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили украинский МиГ-29 над Запорожской областью. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Бекаровка Запорожской области сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.