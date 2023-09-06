Новый министр обороны Украины трансформирует ведомство под стандарты НАТО
Новый министр обороны Украины Умеров сообщил о проведении аудита в ведомстве
Министерство обороны Украины проверит работу всех подведомственных направлений и создаст новую "концепцию трансформации оборонной системы" страны. Об этом заявил новый глава ведомства Рустем Умеров, выступая 6 сентября перед Верховной радой. Его слова цитирует издание "Лiга.net".
"Сегодня Украина не только внедряет стандарты НАТО, но и участвует в разработке новых стандартов совместно с нашими партнёрами", — сказал он, добавив, что опыт украинской армии "уникален и беспрецедентен для развития новой мировой архитектуры безопасности".
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Кроме того, в числе приоритетных задач Умеров назвал обеспечение контрактами украинских производителей ("всё, что может производиться на Украине, должно производиться на Украине"), цифровизацию, кибербезопасность и борьбу с коррупцией.
Напомним, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении министра обороны страны Алексея Резникова и предложил на его пост руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова. Верховная рада одобрила это назначение.
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