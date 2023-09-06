Новый министр обороны Украины трансформирует ведомство под стандарты НАТО

Министерство обороны Украины проверит работу всех подведомственных направлений и создаст новую "концепцию трансформации оборонной системы" страны. Об этом заявил новый глава ведомства Рустем Умеров, выступая 6 сентября перед Верховной радой. Его слова цитирует издание "Лiга.net".

"Сегодня Украина не только внедряет стандарты НАТО, но и участвует в разработке новых стандартов совместно с нашими партнёрами", — сказал он, добавив, что опыт украинской армии "уникален и беспрецедентен для развития новой мировой архитектуры безопасности".