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6 сентября, 20:01

Новый министр обороны Украины трансформирует ведомство под стандарты НАТО

Новый министр обороны Украины Умеров сообщил о проведении аудита в ведомстве

Министерство обороны Украины проверит работу всех подведомственных направлений и создаст новую "концепцию трансформации оборонной системы" страны. Об этом заявил новый глава ведомства Рустем Умеров, выступая 6 сентября перед Верховной радой. Его слова цитирует издание "Лiга.net".

"Сегодня Украина не только внедряет стандарты НАТО, но и участвует в разработке новых стандартов совместно с нашими партнёрами", — сказал он, добавив, что опыт украинской армии "уникален и беспрецедентен для развития новой мировой архитектуры безопасности".

Продавец Незалежности: Чьи интересы будет представлять на посту министра обороны Украины Рустем Умеров

Продавец Незалежности: Чьи интересы будет представлять на посту министра обороны Украины Рустем Умеров

Кроме того, в числе приоритетных задач Умеров назвал обеспечение контрактами украинских производителей ("всё, что может производиться на Украине, должно производиться на Украине"), цифровизацию, кибербезопасность и борьбу с коррупцией.

Напомним, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении министра обороны страны Алексея Резникова и предложил на его пост руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова. Верховная рада одобрила это назначение.

Обложка ©

X / Rustem Umerov

Лариса Сафронова
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