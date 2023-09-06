Выяснилась правда о жене министра обороны Украины, которую он пытался скрыть

Супруга нового главы Минобороны Украины Рустема Умерова Лейла уже давно не живёт на родине, о чём её муж не упомянул в антикоррупционной декларации. Девушка удалила все свои страницы в социальных сетях на следующий день после назначения мужа на пост главы военного ведомства. Об этом в телеграм-канале сообщил журналист и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, опубликовав скриншоты с удалённых страниц в доказательство своих слов.







Экс-нардеп обратил внимание на то, что с профиля Умеровой в Facebook* оставили отзыв о работе автошколы Best driving school Miami, которая находится в одноимённом мегаполисе во Флориде. Он сделал логичный вывод, что водительские права ей выдали именно там.

"Хочу поблагодарить Кейт за её терпение и поддержку. Ты великолепна и как учитель, и как личность. Всем рекомендую её, особенно тем, кто боится вождения. Она вам точно поможет, и вы будете в восторге", — таков текст отзыва, который Умерова оставила в 2016 году.