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6 сентября, 09:31

Выяснилась правда о жене министра обороны Украины, которую он пытался скрыть

Журналист Мосийчук: Супруга министра обороны Украины много лет живёт в США

Супруга нового главы Минобороны Украины Рустема Умерова Лейла уже давно не живёт на родине, о чём её муж не упомянул в антикоррупционной декларации. Девушка удалила все свои страницы в социальных сетях на следующий день после назначения мужа на пост главы военного ведомства. Об этом в телеграм-канале сообщил журналист и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, опубликовав скриншоты с удалённых страниц в доказательство своих слов.

  • Скриншоты с удалённой страницы Лейлы Умеровой в Facebook*. Скриншот © t.me / Игорь Мосийчук
    Скриншоты с удалённой страницы Лейлы Умеровой в Facebook*. Скриншот © t.me / Игорь Мосийчук
  • Скриншоты с удалённой страницы Лейлы Умеровой в Facebook*. Скриншот © t.me / Игорь Мосийчук
    Скриншоты с удалённой страницы Лейлы Умеровой в Facebook*. Скриншот © t.me / Игорь Мосийчук
  • Скриншоты с удалённой страницы Лейлы Умеровой в Facebook*. Скриншот © t.me / Игорь Мосийчук
    Скриншоты с удалённой страницы Лейлы Умеровой в Facebook*. Скриншот © t.me / Игорь Мосийчук

Скриншоты с удалённой страницы Лейлы Умеровой в Facebook*. Скриншот © t.me / Игорь Мосийчук

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Экс-нардеп обратил внимание на то, что с профиля Умеровой в Facebook* оставили отзыв о работе автошколы Best driving school Miami, которая находится в одноимённом мегаполисе во Флориде. Он сделал логичный вывод, что водительские права ей выдали именно там.

"Хочу поблагодарить Кейт за её терпение и поддержку. Ты великолепна и как учитель, и как личность. Всем рекомендую её, особенно тем, кто боится вождения. Она вам точно поможет, и вы будете в восторге", таков текст отзыва, который Умерова оставила в 2016 году.

На Западе раскрыли, почему Зеленский выбрал Умерова новым министром обороны Украины

На Западе раскрыли, почему Зеленский выбрал Умерова новым министром обороны Украины

Напомним, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении министра обороны страны Алексея Резникова. А 5 сентября стало известно, что Комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны поддержал кандидатуру Рустема Умерова на должность главы МО страны.

* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской организацией.

** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci

Юрий Лысенко
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