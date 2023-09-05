Комитет Рады по обороне поддержал кандидатуру Умерова на пост министра обороны
Рустем Умеров. Обложка © Wikipedia / Діана Давітян
Комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны поддержал кандидатуру Рустема Умерова на должность главы МО страны. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.
"Комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал Рустема Умерова на должность министра обороны Украины. За — 17, единогласно все члены комитета", — написал он в телеграм-канале.
Железняк добавил, что завтра состоится последний этап утверждения нового министра обороны, голосование пройдёт в зале.
Напомним, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении министра обороны страны Алексея Резникова. Лидер Незалежной предложил на его пост руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова. Железняк сообщал, что Резникова вскоре могут назначить послом в Британии, но сам политический деятель не в курсе таких планов Киева. Он возглавлял Министерство обороны страны с ноября 2021 года.