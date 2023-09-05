Комитет Рады по обороне поддержал кандидатуру Умерова на пост министра обороны

Комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны поддержал кандидатуру Рустема Умерова на должность главы МО страны. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

"Комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал Рустема Умерова на должность министра обороны Украины. За — 17, единогласно все члены комитета", — написал он в телеграм-канале.