На Западе раскрыли, почему Зеленский выбрал Умерова новым министром обороны Украины

Глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров был не единственным кандидатом на пост главы Минобороны страны, при этом другие отвергнутые претенденты планировали создать внутри ведомства свои команды. Об этом пишет журнал The Economist.

"Другие кандидаты стремились создать свои команды в Министерстве обороны — предположение, которое было сочтено слишком радикальным для министерства с такой большой частью государственного бюджета", — отмечает издание.

При этом Умерова воспринимают как компромиссного кандидата из-за его лояльности и положительного отношения к нему со стороны антикоррупционных активистов Украины. В публикации журнала также говорится, что отставка главы Минобороны Незалежной Алексея Резникова была неизбежной из-за скандалов с закупками ведомством продуктов и курток для украинских военных. Инсайдер, близкий к правоохранительным органам страны, отметил, что Резников стал объектом для шуток, что не очень хорошо, когда Украина участвует в боевых действиях.