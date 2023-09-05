На Западе раскрыли, почему Зеленский выбрал Умерова новым министром обороны Украины
The Economist назвал Умерова компромиссным кандидатом на пост главы МО Украины
Рустем Умеров. Обложка © Getty Images / Dogukan Keskinkilic
Глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров был не единственным кандидатом на пост главы Минобороны страны, при этом другие отвергнутые претенденты планировали создать внутри ведомства свои команды. Об этом пишет журнал The Economist.
"Другие кандидаты стремились создать свои команды в Министерстве обороны — предположение, которое было сочтено слишком радикальным для министерства с такой большой частью государственного бюджета", — отмечает издание.
При этом Умерова воспринимают как компромиссного кандидата из-за его лояльности и положительного отношения к нему со стороны антикоррупционных активистов Украины. В публикации журнала также говорится, что отставка главы Минобороны Незалежной Алексея Резникова была неизбежной из-за скандалов с закупками ведомством продуктов и курток для украинских военных. Инсайдер, близкий к правоохранительным органам страны, отметил, что Резников стал объектом для шуток, что не очень хорошо, когда Украина участвует в боевых действиях.
3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении министра обороны страны Алексея Резникова. Лидер Незалежной предложил на его пост руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что Резникова вскоре могут назначить послом в Британии, но сам политический деятель не в курсе таких планов Киева. Он возглавлял Министерство обороны с ноября 2021 года.