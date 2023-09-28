В окружении Зеленского вспыхнул крупный коррупционный скандал
"Экономическая правда": Против брата замглавы офиса Зеленского завели дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело против брата замруководителя офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы — Олега Шурмы. Как пишет "Экономическая правда", дело касается выплат за электроэнергию с солнечных электростанций, которые находятся на территориях, вернувшихся в состав России.
По информации издания, в деле упомянуты пять компаний, владельцами которых являются Олег Шурма и приближённые к его брату-чиновнику люди. Известно, что эти фирмы до июля текущего года получили более 300 миллионов бюджетных гривен, при этом большинство солнечных станций, находящихся в российской части Запорожской области, с июня 2022 года не имеют физической связи с ними, поскольку они либо отключены, либо выведены из строя. Выходит, что электроэнергия с них не могла попадать на украинский рынок и не могла быть продана там. Оба брата Шурмы скандальную информацию пока никак не комментировали.
Ранее Лайф сообщал, что правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства: Анну Маляр, Владимира Гаврилова, Виталия Дейнегу, Ростислава Теодозиевича, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко и Константина Ващенко. Это произошло сразу после смены министра обороны. Им стал Рустем Умеров после отставки Алексея Резникова.
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