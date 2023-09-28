В окружении Зеленского вспыхнул крупный коррупционный скандал

По информации издания, в деле упомянуты пять компаний, владельцами которых являются Олег Шурма и приближённые к его брату-чиновнику люди. Известно, что эти фирмы до июля текущего года получили более 300 миллионов бюджетных гривен, при этом большинство солнечных станций, находящихся в российской части Запорожской области, с июня 2022 года не имеют физической связи с ними, поскольку они либо отключены, либо выведены из строя. Выходит, что электроэнергия с них не могла попадать на украинский рынок и не могла быть продана там. Оба брата Шурмы скандальную информацию пока никак не комментировали.