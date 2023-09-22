На Украине суд отказался арестовывать активы олигарха Коломойского

Судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины Олег Ткаченко отказался рассматривать ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об аресте активов украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщили в телеграм-канале украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции".

По данным организации, арест активов нужен был для возможной конфискации или спецконфискации в случае обвинительного приговора. В центре подчеркнули, что судья даже не стал рассматривать дело из-за превышенных процессуальных сроков.