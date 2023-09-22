На Украине суд отказался арестовывать активы олигарха Коломойского
Судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины Олег Ткаченко отказался рассматривать ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об аресте активов украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщили в телеграм-канале украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции".
"Следственный судья Высшего антикорсуда Олег Ткаченко отказался рассматривать ходатайство НАБУ об аресте активов олигарха Игоря Коломойского", — говорится в сообщении.
По данным организации, арест активов нужен был для возможной конфискации или спецконфискации в случае обвинительного приговора. В центре подчеркнули, что судья даже не стал рассматривать дело из-за превышенных процессуальных сроков.
Напомним, осенью 2022 года у Игоря Коломойского прошли обыски по уголовному делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен. 1 февраля этого года СБУ вновь навестила олигарха по делу о махинациях в "Укртатнафте" и "Укрнафте", растрате нефтепродуктов на сумму 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей. В начале сентября Коломойскому предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Суд в Киеве отправил бизнесмена в СИЗО на два месяца.
ТАСС / STR / ЕРА