Суд в Киеве отправил Игоря Коломойского в СИЗО на два месяца

Он может выйти под залог в 509 миллионов гривен (более 1,3 миллиарда рублей). Суд удовлетворил требование прокуроров и постановил взять фигуранта под стражу незамедлительно.

Напомним, осенью прошлого года у Игоря Коломойского прошли обыски по уголовному делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен. Уже 1 февраля текущего года СБУ и БЭБ вновь навестили олигарха по делу о махинациях в "Укртатнафте" и "Укрнафте", растрате нефтепродуктов на сумму 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей. Сегодня стало известно, что Коломойскому предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег.