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2 сентября, 17:59

Суд в Киеве отправил Игоря Коломойского в СИЗО на два месяца

Шевченковский районный суд Киева отправил украинского бизнесмена Игоря Коломойского в СИЗО на два месяца.

Суд в Киеве отправил Игоря Коломойского в СИЗО на два месяца. Видео © Telegram / "Радио Свобода"*

"Избрать меру пресечения Коломойскому Игорю Валерьевичу в виде содержания под стражей сроком 60 дней", — объявил решение судья.

Он может выйти под залог в 509 миллионов гривен (более 1,3 миллиарда рублей). Суд удовлетворил требование прокуроров и постановил взять фигуранта под стражу незамедлительно.

Экс-депутат Рады углядел американский след в обысках у украинского бизнесмена Коломойского

Экс-депутат Рады углядел американский след в обысках у украинского бизнесмена Коломойского

Напомним, осенью прошлого года у Игоря Коломойского прошли обыски по уголовному делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен. Уже 1 февраля текущего года СБУ и БЭБ вновь навестили олигарха по делу о махинациях в "Укртатнафте" и "Укрнафте", растрате нефтепродуктов на сумму 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей. Сегодня стало известно, что Коломойскому предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег.

* Издание включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Telegram / "Радио Свобода"*

Матвей Константинов
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