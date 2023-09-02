Суд в Киеве отправил Игоря Коломойского в СИЗО на два месяца
Шевченковский районный суд Киева отправил украинского бизнесмена Игоря Коломойского в СИЗО на два месяца.
Суд в Киеве отправил Игоря Коломойского в СИЗО на два месяца. Видео © Telegram / "Радио Свобода"*
"Избрать меру пресечения Коломойскому Игорю Валерьевичу в виде содержания под стражей сроком 60 дней", — объявил решение судья.
Он может выйти под залог в 509 миллионов гривен (более 1,3 миллиарда рублей). Суд удовлетворил требование прокуроров и постановил взять фигуранта под стражу незамедлительно.
Напомним, осенью прошлого года у Игоря Коломойского прошли обыски по уголовному делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен. Уже 1 февраля текущего года СБУ и БЭБ вновь навестили олигарха по делу о махинациях в "Укртатнафте" и "Укрнафте", растрате нефтепродуктов на сумму 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей. Сегодня стало известно, что Коломойскому предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег.
* Издание включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.
Telegram / "Радио Свобода"*