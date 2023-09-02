СБУ предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и отмывании имущества
СБУ предъявила обвинение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Обложка © t.me / Служба безпеки України
СБУ предъявила обвинение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
СБУ предъявила обвинение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Фото © t.me / Служба безпеки України
СБУ предъявила обвинение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Фото © t.me / Служба безпеки України
"По материалам СБУ и Бюро экономической безопасности предъявлены обвинения в совершении преступлений фактическому владельцу крупной финансово-промышленной группы Игорю Коломойскому", — говорится в сообщении в телеграм-канале спецслужбы.
По данным следствия, в период с 2013 по 2020 год предприниматель легализовал более полумиллиарда гривен (свыше 15 миллионов долларов) путём их вывода за границу. При этом использовал он инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
Напомним, в сентябре 2022 года в доме Коломойского проходили обыски по уголовному делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен. 1 февраля этого года сотрудники СБУ и БЭБ вновь заявились к украинскому олигарху. Уточнялось, что расследуется дело по махинациям в "Укртатнафте" и "Укранафте", растрате нефтепродуктов на сумму 40 миллиардов гривен и уклонению от уплаты таможенных платежей. При этом бывший депутат Верховной рады Олег Царёв увидел в обысках американский след.