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2 сентября, 08:30

СБУ предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и отмывании имущества

<p>СБУ предъявила обвинение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/SBUkr/9500" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Служба безпеки України</a></p>

СБУ предъявила обвинение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Обложка © t.me / Служба безпеки України

СБУ предъявила обвинение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

СБУ предъявила обвинение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Фото © t.me / Служба безпеки України

СБУ предъявила обвинение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Фото © t.me / Служба безпеки України

СБУ предъявила обвинение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Фото © t.me / Служба безпеки України

СБУ предъявила обвинение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Фото © t.me / Служба безпеки України

"По материалам СБУ и Бюро экономической безопасности предъявлены обвинения в совершении преступлений фактическому владельцу крупной финансово-промышленной группы Игорю Коломойскому", — говорится в сообщении в телеграм-канале спецслужбы.

По данным следствия, в период с 2013 по 2020 год предприниматель легализовал более полумиллиарда гривен (свыше 15 миллионов долларов) путём их вывода за границу. При этом использовал он инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

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Напомним, в сентябре 2022 года в доме Коломойского проходили обыски по уголовному делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен. 1 февраля этого года сотрудники СБУ и БЭБ вновь заявились к украинскому олигарху. Уточнялось, что расследуется дело по махинациям в "Укртатнафте" и "Укранафте", растрате нефтепродуктов на сумму 40 миллиардов гривен и уклонению от уплаты таможенных платежей. При этом бывший депутат Верховной рады Олег Царёв увидел в обысках американский след.

Николь Вербер
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