СБУ предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и отмывании имущества

СБУ предъявила обвинение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

СБУ предъявила обвинение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Фото © t.me / Служба безпеки України

СБУ предъявила обвинение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Фото © t.me / Служба безпеки України

"По материалам СБУ и Бюро экономической безопасности предъявлены обвинения в совершении преступлений фактическому владельцу крупной финансово-промышленной группы Игорю Коломойскому", — говорится в сообщении в телеграм-канале спецслужбы.

По данным следствия, в период с 2013 по 2020 год предприниматель легализовал более полумиллиарда гривен (свыше 15 миллионов долларов) путём их вывода за границу. При этом использовал он инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.