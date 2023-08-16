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15 августа, 22:15

СБУ обвинила защищавшую УПЦ украинскую активистку в оправдании действий России

Служба безопасности Украины провела обыски в квартире прихожанки канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктории Кохановской, которая поддерживала позицию УПЦ и Киево-Печерской лавры. Женщине предъявили новое обвинение. Эта информация опубликована в телеграм-канале активистки.

Теперь её обвиняют по статье Уголовного кодекса Украины об "оправдании" действий России. У активистки изъяли два телефона и ноутбук.

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До этого Кохановскую помещали под домашний арест в рамках уголовных дел о хулиганстве и разжигании религиозной розни.

А ранее Лайф писал, что вандал дважды бросил камень в икону Спасителя в храме Киево-Печерской лавры. Злоумышленника помогли обезвредить прихожане, после чего его задержала полиция и повезла в отделение.

Обложка ©

t.me / Вікторія Кохановська. Жіноча Сила

Юлия Коновалова
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