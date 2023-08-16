СБУ обвинила защищавшую УПЦ украинскую активистку в оправдании действий России

Служба безопасности Украины провела обыски в квартире прихожанки канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктории Кохановской, которая поддерживала позицию УПЦ и Киево-Печерской лавры. Женщине предъявили новое обвинение. Эта информация опубликована в телеграм-канале активистки.

Теперь её обвиняют по статье Уголовного кодекса Украины об "оправдании" действий России. У активистки изъяли два телефона и ноутбук.

До этого Кохановскую помещали под домашний арест в рамках уголовных дел о хулиганстве и разжигании религиозной розни.