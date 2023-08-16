СБУ обвинила защищавшую УПЦ украинскую активистку в оправдании действий России
Служба безопасности Украины провела обыски в квартире прихожанки канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктории Кохановской, которая поддерживала позицию УПЦ и Киево-Печерской лавры. Женщине предъявили новое обвинение. Эта информация опубликована в телеграм-канале активистки.
Теперь её обвиняют по статье Уголовного кодекса Украины об "оправдании" действий России. У активистки изъяли два телефона и ноутбук.
До этого Кохановскую помещали под домашний арест в рамках уголовных дел о хулиганстве и разжигании религиозной розни.
А ранее Лайф писал, что вандал дважды бросил камень в икону Спасителя в храме Киево-Печерской лавры. Злоумышленника помогли обезвредить прихожане, после чего его задержала полиция и повезла в отделение.