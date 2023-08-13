Вандал дважды бросил камень в икону Спасителя в храме Киево-Печерской лавры
УПЦ: Мужчина разбил стекло на иконе Спасителя в храме Киево-Печерской лавры
Разбитое стекло на иконе в храме Киево-Печерской лавры. Обложка © t.me / Українська Православна Церква
Мужчина разбил стекло на иконе Спасителя во время службы в храме Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.
Задержание мужчины, разбившего стекло на иконе в храме Киево-Печерской лавры. Фото © t.me / Українська Православна Церква
"Мужчина зашёл в храм преподобного Агапита Печерского во время Божественной литургии и дважды ударил камнем по иконе Спасителя", — говорится в телеграм-канале УПЦ.
Злоумышленника помогли обезвредить прихожане, после чего его задержала полиция и повезла в отделение.
Ещё в 2022 году на Украине обострилась борьба с каноническим православием: раскольники из Православной церкви Украины преследовали прихожан УПЦ и захватывали храмы, а власти оказывали давление на священнослужителей. Недавно в стране даже пригрозили разгонять водой из шлангов прихожан Киево-Печерской лавры.