Вандал дважды бросил камень в икону Спасителя в храме Киево-Печерской лавры

Мужчина разбил стекло на иконе Спасителя во время службы в храме Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

Задержание мужчины, разбившего стекло на иконе в храме Киево-Печерской лавры. Фото © t.me / Українська Православна Церква

"Мужчина зашёл в храм преподобного Агапита Печерского во время Божественной литургии и дважды ударил камнем по иконе Спасителя", — говорится в телеграм-канале УПЦ.

Злоумышленника помогли обезвредить прихожане, после чего его задержала полиция и повезла в отделение.