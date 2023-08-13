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13 августа, 08:28

Вандал дважды бросил камень в икону Спасителя в храме Киево-Печерской лавры

УПЦ: Мужчина разбил стекло на иконе Спасителя в храме Киево-Печерской лавры

<p>Разбитое стекло на иконе в храме Киево-Печерской лавры. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/upc_news/18915?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Українська Православна Церква</a></p>

Разбитое стекло на иконе в храме Киево-Печерской лавры. Обложка © t.me / Українська Православна Церква

Мужчина разбил стекло на иконе Спасителя во время службы в храме Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

Задержание мужчины, разбившего стекло на иконе в храме Киево-Печерской лавры. Фото © t.me / Українська Православна Церква

Задержание мужчины, разбившего стекло на иконе в храме Киево-Печерской лавры. Фото © t.me / Українська Православна Церква

"Мужчина зашёл в храм преподобного Агапита Печерского во время Божественной литургии и дважды ударил камнем по иконе Спасителя", — говорится в телеграм-канале УПЦ.

Злоумышленника помогли обезвредить прихожане, после чего его задержала полиция и повезла в отделение.

Патриарх Кирилл призвал мир обратить внимание на попытки Киева уничтожить УПЦ

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Ещё в 2022 году на Украине обострилась борьба с каноническим православием: раскольники из Православной церкви Украины преследовали прихожан УПЦ и захватывали храмы, а власти оказывали давление на священнослужителей. Недавно в стране даже пригрозили разгонять водой из шлангов прихожан Киево-Печерской лавры.

Николь Вербер
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