"Время пришло": На Украине пригрозили разгонять прихожан Киево-Печерской лавры водой из шлангов

Временно исполняющий обязанности гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко пригрозил разгонять прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с территории монастыря водой из пожарных шлангов.

"Видимо, уже время пришло", — написал Остапенко в "Фейсбуке"*, отвечая на вопрос одного из подписчиков, не пора ли верующих разгонять с территории монастыря водой из пожарного шланга.

По данным СМИ, суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к обители об устранении препятствий в пользовании имуществом, теперь монахов могут выселить. Адвокат лавры протоиерей Никита Чекман назвал данное решение "одним из позорнейших в истории Украины".

Ранее Лайф сообщал, что наместника Киево-Печерской лавры Павла освободили под залог в $900 тысяч. Его адвокат отметил, что "неподъёмная на первый взгляд сумма" была собрана прихожанами на реквизиты, размещённые на сайте УПЦ. Напомним, митрополиту грозит восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.