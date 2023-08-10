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10 августа, 19:12

"Время пришло": На Украине пригрозили разгонять прихожан Киево-Печерской лавры водой из шлангов

Врио главы "Киево-Печерской лавры" Остапенко пригрозил разгонять верующих водой

Временно исполняющий обязанности гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко пригрозил разгонять прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с территории монастыря водой из пожарных шлангов.

"Видимо, уже время пришло", — написал Остапенко в "Фейсбуке"*, отвечая на вопрос одного из подписчиков, не пора ли верующих разгонять с территории монастыря водой из пожарного шланга.

По данным СМИ, суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к обители об устранении препятствий в пользовании имуществом, теперь монахов могут выселить. Адвокат лавры протоиерей Никита Чекман назвал данное решение "одним из позорнейших в истории Украины".

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Ранее Лайф сообщал, что наместника Киево-Печерской лавры Павла освободили под залог в $900 тысяч. Его адвокат отметил, что "неподъёмная на первый взгляд сумма" была собрана прихожанами на реквизиты, размещённые на сайте УПЦ. Напомним, митрополиту грозит восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской организацией.

** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

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Наталья Исакова
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