"Заслуга прихожан": Наместника Киево-Печерской лавры Павла освободили под залог в $900 тысяч

Наместника Киево-Печерской лавры и митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла освободили из-под стражи под залог в 33 миллиона гривен (более 900 тысяч долларов), сообщил его адвокат Никита Чекман. По словам юриста, свой вклад в это внесли более тысячи человек.

"Наместник Киево-Печерской Лавры наконец освобождён из-под стражи... Сегодняшнее событие — это общая заслуга прихожан Украинской православной церкви, которые доказали, что нет ничего невозможного. Залог внесли около 1000 человек!", — написал он в своём телеграм-канале.