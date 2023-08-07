"Заслуга прихожан": Наместника Киево-Печерской лавры Павла освободили под залог в $900 тысяч
Чекман: Наместника Киево-Печерской лавры Павла освободили под залог в $900 тысяч
Наместника Киево-Печерской лавры и митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла освободили из-под стражи под залог в 33 миллиона гривен (более 900 тысяч долларов), сообщил его адвокат Никита Чекман. По словам юриста, свой вклад в это внесли более тысячи человек.
"Наместник Киево-Печерской Лавры наконец освобождён из-под стражи... Сегодняшнее событие — это общая заслуга прихожан Украинской православной церкви, которые доказали, что нет ничего невозможного. Залог внесли около 1000 человек!", — написал он в своём телеграм-канале.
Адвокат отметил, что "неподъёмная на первый взгляд сумма" была собрана на реквизиты, размещённые на сайте УПЦ.
Напомним, в 2022 году на Украине обострилась борьба с каноническим православием: раскольники из Православной церкви Украины преследуют прихожан УПЦ и захватывают храмы, а власти оказывают давление на священнослужителей. Так, в апреле митрополита Павла отправили под домашний арест, который он отбывал вдали от Киево-Печерской лавры, а в июле СБУ предъявила ему новые обвинения в оправдании "агрессии" России против Украины и "разжигании религиозной вражды". Всего митрополиту грозит восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сам Павел не согласился с обвинениями и был отправлен под стражу.
ТАСС / Информационно-просветительский отдел УПЦ